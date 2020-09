Polizisten erschossen Mann, weil er auf Bewohnerin einschlug

Zwei Tote nach Gewaltdelikt in St. Gallen

Einen Tag nach dem Tötungsdelikt an der Speicherstrasse in der Stadt St.Gallen ist das Motiv weiterhin völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Täter, ein 22-jähriger Schweizer, sowohl die Wohnung als auch sein späteres Opfer völlig zufällig auswählte. Es bestehen Anhaltspunkte, dass der mutmassliche Täter psychische Probleme hatte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Am Donnerstagmittag verschaffte sich der 22-Jährige Zugang zur Wohnung des Opfers und schlug mit einem «stumpfkantigen Gegenstand äusserst brutal» auf die 46-jährige Bewohnerin ein, wie die Staatsanwaltschaft schreibt.

Mann stirbt nach Schüssen von Polizisten

Eine Patrouille der St.Galler Stadtpolizei rückte daraufhin aus und forderte den Täter mehrfach auf, inne zu halten, worauf er jedoch nicht reagierte und weiter «massivst» auf die Frau einschlug. Darauf gaben die beiden anwesenden Polizisten mehrere Schüsse auf den Mann ab.

Der 22-Jährige verstarb noch am Tatort. Die Frau wurde mit schwerwiegendsten Kopfverletzungen ins Kantonsspital St.Gallen gebracht, wo sie ihrem schweren Schädel-Hirn-Trauma erlag.

(pd/red.)