In ganz Österreich und in Bayern ist die FFP2-Maske seit dem 25. Januar Pflicht. Wer aus der Schweiz mit dem Flugzeug nach Deutschland einreisen will, kann dies nur mit einer FFP2-Maske. Das «Filtering Face Piece» der Schutzkategorie 2 löst Stück für die Stück die herkömmliche Hygienemaske ab. Noch ist eine Tragepflicht in der Schweiz kein Thema. Sollte es doch noch zu einem Obligatorium kommen, sei man vorbereitet, heisst es vom einzigen Unternehmen, welches die Masken in der Schweiz produziert, der Flawa Consuming GmbH in Flawil in der Ostschweiz.

Würde es in der Schweiz zu einem FFP2-Masken-Obligatorium kommen, wäre die Vorlaufzeit der entscheidende Faktor für die Flawa: «Bei genügender Vorlaufzeit in der Kommunikation zu beschlossenem Masken-Obligatorium könnten wir die nötigen Vorbereitungen treffen. Dies wäre nicht möglich, wenn die Einführung von heute auf morgen entschieden würde, da dies zu einer überdurchschnittlichen und sofortigen hohen Nachfrage führen würde.»

FFP-Masken werden in die Kategorien 1 bis 3 eingeteilt. Die Nummer gibt Aufschluss darüber, wie viele Aerosole die Maske filtern kann. So müssen beispielsweise FFP2-Masken 94 Prozent der Testaerosole filtern können. Im Vergleich zu herkömmlichen Hygienemasken wird somit auch der Träger der FFP2-Maske geschützt.

Preiskampf um FFP2-Maske

Der Preis der herkömmlichen Hygienemasken ist aber erst so tief, seit die Nachfrage aufgrund des Obligatoriums im öffentlichen Verkehr und in Geschäften markant gestiegen ist. «Es gibt auch bei der FFM2-Maske Anbieter, die aktuell einen Preiskampf ausfechten. Die Flawa gehört nicht dazu, weil wir fair kalkulieren. Bestimmte im Markt angebotene Preise sind eher als Marketing-Aktionen einzuordnen.» Der Preis von 3.50 Franken sei darum gerechtfertigt, weil die Masken in der Schweiz hergestellt werden und den «höchsten Qualitätsstandards in der Produktion wie auch bei den eingesetzten Rohmaterialien entsprechen». Der Filterschutz werde ausserdem regelmässig im internen Qualitätslabor getestet, bevor die Masken auf den Markt gelangen.

Deshalb empfiehlt Alfredo Schilirò günstigere Masken immer etwas genauer zu kontrollieren. «Es sollte vor allem verifiziert werden, ob die zu sehr niedrigen Preisen angebotenen FFP2-Masken effektiv den erforderten Qualitätsstandards und die FFP2-Zertifikate den verkauften Masken entsprechen. Aussagen von Experten aus Deutschland besagen, dass über 60 Prozent der Masken auf dem Markt nicht baumustergeprüft also nicht zulässig sind. Die gleiche Aussage stammt von der Suva.»

«Es gibt Überlegungen, die Masken zu wechseln»

Beim Bund sind aktuell 3,2 Millionen FFP2-Masken auf Vorrat, sagte Patrick Mathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit, an einer Medienkonferenz am 14. Januar. Weitere 4 Millionen seien aktuell in der Beschaffung. «Es gibt Überlegungen, die Masken zu wechseln. Wir beobachten die Entwicklung in den anderen Ländern. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern dies zu einer Reduktion der Übertragung führen kann.» Man müsse sich bewusst sein, dass das Tragen einer FFP2-Maske unangenehmer sei, als bei einer herkömmlichen Hygienemaske. «Bis anhin gibt es keine Erfahrung, was das Tragen einer FFP2-Maske in der Bevölkerung bringen würde.»