Toter in Hotelzimmer - Täter noch flüchtig

Im Kreis 9 in Zürich lief am Freitag ein Grosseinsatz der Polizei. In einem Hotelzimmer wurde ein toter Mann gefunden. Die Polizei hat Strassen abgesperrt und suchte mit Spürhunden nach einem möglichen Täter. Dieser ist nach jetzigem Erkenntnisstand noch auf der Flucht.

Eine Putzfrau habe in einem Hotel in Zürich-Albisrieden, nicht weit vom Letzigrund-Stadion, einen toten Mann gefunden, das sagte die Stadtpolizei Zürich am Freitag gegenüber 20 Minuten. Augenzeugen berichteten von einem Grosseinsatz der Polizei. Gut 20 Beamte und diverse Polizeifahrzeuge seien im Einsatz gewesen. Mehrere Strassen zum Quartier seien gesperrt worden. Laut Marco Cortesi, Pressprecher der Stadtpolizei Zürich handle es sich ersten Erkenntnisse zufolge um ein Tötungsdelikt. Was genau im Hotelzimmer passiert ist, und wie der Mann genau ums Leben gekommen ist, das sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Marco Cortesi im Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone -SDA Werbung Quelle: SDA Wie 20 Minuten schreibt, handelt es sich bei dem Hotel, wo der Polizeieinsatz stattfand, um ein Bed & Breakfast, wo man Zimmer für rund 100 Franken mieten kann. Laut Augenzeugen suchte die Polizei die Gegend am Freitag mit Spürhunden ab. Der mutmassliche Täter ist noch flüchtig. (red.)