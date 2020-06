Er kriecht unter Stangen durch, klettert über Wände oder balanciert auf einer Slackline: Der 21-jährige Andri Ragettli postete am Sonntag wieder eines seiner berühmten Parcours-Videos. Dieses Mal zeigt er seine verrückten Tricks in Uniform. Am Ende des Videos muss er von seinen Kameraden auf einer Bahre abtransportiert werden.

Der Freeskier absolivert im Rahmen seiner Spitzensport-RS einen siebenwöchigen Militär-Dienst.