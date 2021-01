«Rekruten dürfen unter der Woche nicht Autofahren»

Wieso starten einige Rekruten von zu Hause aus in die Rekrutenschule?

Daniel Reist: Wir erwarten zum Start der RS rund 12'000 Rekrutinnen und Rekruten und rund 2800 Kaderpersonen. Diejenigen, die einrücken, werden am ersten Tag getestet. Wir wollen sicherstellen, dass all jene, die positiv getestet werden, in Quarantäne geschickt werden können. Das geht nur, wenn nicht alle auf einmal kommen.

Wie wird man kontrollieren, dass die Rekruten sich richtig vorbereiten?

Sie bekommen ein klar vorgegebenes Programm, ein sogenanntes Learning-Management-System. Über das Internet können sie Lernmodule absolvieren. Ob sie dies getan haben, wird beim Einrücken überprüft. Diejenigen, die den Test nicht bestehen, müssen in ihrer Freizeit so lange lernen, bis sie erfolgreich sind. Wir müssen auf die Eigenverantwortung setzen.

Wie sieht die physische Ausbildung aus?

Die Rekruten haben Vorgaben von vier Stunden Sport pro Woche. Dazu gehören Gymnastik-Programme, Joggen und so weiter. Mehr können wir dort nicht machen.