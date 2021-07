Rekrutinnen und Rekruten dürfen wieder in den Ausgang

Ab dieser Woche sind wieder Armeeangehörige in den Bars und Restaurants der Schweiz unterwegs: Sie dürfen wieder in den Ausgang ins zivile Umfeld und am Wochenende nach Hause, wie die Armee mitteilt.

Dies gilt sowohl für einmal Geimpfte, doppelt Geimpfte, Genesene als auch für Nichtgeimpfte. Von den Lockerungen ausgenommen sind Personen, die positiv getestet wurden oder sich nach Kontakt mit positiv Getesteten in Isolation oder Quarantäne befinden. Sollte sich die epidemiologische Lage verschlechtern, werden die bestehenden Massnahmen angepasst.

Mittlerweile sind gemäss Armee 45 Prozent der Rekrutinnen, Rekruten und des Kaders geimpft. Ein Viertel der Armeeangehörigen habe sich bereits vor Antritt der Rekrutenschule impfen lassen. Weiterhin werden wöchentlich Coronatests durchgeführt. Es werden allerdings ab Woche 7 nur noch diejenigen wöchentlich getestet, die weder genesen noch geimpft sind.

