Run auf gelbes Impfbüchlein – doch was ist das genau?

Den internationalen Impfausweis – oder auch das gelbe Impfbüchlein – gibt es schon seit vielen Jahren. Man benötigt ihn für Reisen in Länder, wo gewisse Impfungen, wie etwa gegen Gelbsucht, vorgeschrieben sind, so Meier-Uffer.

Einer Herisauer Apotheke sind vorerst die gelben internationalen Impfbüchlein ausgegangen. Der Grund: Corona-Geimpfte erhalten zwar einen Nachweis vom Bundesamt für Gesundheit (BAG), doch bis das Corona-Zertifikat kommt, geht es noch bis etwa Ende Juni. Für viele Leute sei die Lösung mit dem gelben Impfbüchlein deshalb der «gangbarste» Weg, sagt Claudia Meier-Uffer, Inhaberin der Apotheke in Gossau und Präsidentin des Apothekerverbands St.Gallen und Appenzell. Aber was steckt dahinter?

Wieso holen sich Leute nach der Corona-Impfung ein gelbes Impfbüchlein?

«Jetzt ist die Zwischenzeit: Viele Leute sind geimpft und haben einen Nachweis, der aber nicht offiziell gültig ist, weil es ein Formular vom BAG ist.» Vielen seien daher auf der Suche nach einer Zwischenlösung.

«Man weiss noch nicht genau, wie man das mit der Corona-Impfung beweisen soll und welches Land was akzeptiert», erklärt Meier-Uffer. Derzeit ist der Bund dabei, ein elektronisches Impfzertifikat, etwa für Reisen, zu erstellen. Der Bund hat das Corona-Zertifikat für Ende Juni angekündigt, man bekommt dieses nach dem Impfen automatisch, aber auch, wenn man getestet oder genesen ist.

Wie und wo kann ich ein gelbes Impfbüchlein holen?

Es gibt Kantone, wie beispielsweise Appenzell Ausserrhoden, wo die Corona-Impfungen in das Impfbüchlein eingetragen werden. Der Kanton St.Gallen bietet dies nicht an. «Die Impfzentren sind nicht dafür ausgelegt. Das braucht mehr Personal und Zeit. Deshalb gibt es Impfzentren, welche die Leute mit dem Impfnachweis in Apotheken oder zum Hausarzt schicken.» Mit dem Zettel vom Impfzentrum kannst du in der Apotheke also ein gelbes Impfbüchlein kaufen und dann die Corona-Impfung eintragen lassen.