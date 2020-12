Die erste Fahrt eines SBB-Zuges zwischen Zürich und München auf der elektrifizierten Bahnstecke endete mit einer Panne. Der Zug musste an den Abschlepphaken einer Diesellok.

Kleines Update. Ja, das ist in Hergatz. Hier liegt der Stromabnehmer im Schnee. pic.twitter.com/rtQrPRMkqh

Die elektrifizierte Strecke wurde zum heutigen Fahrplanwechsel in Betrieb genommen. Der Zug von Zürich in Richtung München geriet in Hergatz auf ein falsches Gleis. Wie die «Allgäuer Zeitung» schreibt, kam der Zug mitsamt seiner Gäste zum Stehen und ohne Strom nicht mehr weiterfahren.

