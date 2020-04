Wie eine Ameisenkollonne zogen die Starlink-Satelliten durch den Nachthimmel. Ein weisses Licht nach dem anderen sorgte für ein gewaltiges Schauspiel. Was in der Nacht auf Freitag für manchen Unwissenden aussehen musste wie eine bevorstehende Alien-Invasion, stammt tatsächlich von der Erde und ist menschengemacht.

Die Satelliten gehören zum Weltraumprogramm des US-Unternehmers Elon Musk mit dem Namen SpaceX. Und eine Sichtung ist gar nicht einmal so selten. Die ersten regulären Starlink-Satelliten wurden bereits im November 2019 ausgesetzt. Jene, die am Donnerstagabend bei uns sichtbar waren, wurden am 22. April ins All geschossen.