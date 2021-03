Über 100 Personen hatten sich am Freitagabend in den Drei Weieren versammelt, um dort zusammen zu feiern und zu trinken. Weil über Tiktok, Instagram und Snapchat dazu aufgerufen wurde, bekam auch die Stadtpolizei St.Gallen schnell Wind von der illegalen Veranstaltung. Man habe im Vorfeld von den Aufrufen Kenntnis erhalten, so Mediensprecher der St.Galler Stadtpolizei, Dionys Widmer.

«Teilweise wurde dort schon zu Gewalt aufgerufen», sagt Widmer. Das zeigt sich auch auf Posts, die FM1Today vorliegen. So heisst es zum Beispiel in einem: «Wenn die Herren in Blau kommen, rein schlagen.» Die Partygänger hätten sehr viel Alkohol dabei gehabt.