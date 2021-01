Die Schweiz startete am Montag in einen Shutdown. Geschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs verkaufen, mussten schliessen, es gilt eine Homeoffice-Pflicht. Schulen und Skigebiete bleiben hingegen offen. Ausgerechnet an jenem Tag häuften sich die Medienberichte zu Corona-Mutationen an Schulen und in Skiorten. So musste an einer Sekundarschule in Frauenfeld ein ganzer Jahrgang in Quarantäne, weil sich ein Mädchen mit der neuen Virus-Variante infiziert hatte. In St.Moritz wurden zwei Hotelbetriebe wegen vermehrter Virusfälle unter Quarantäne gestellt, die Schulen bleiben geschlossen. Der Bundesrat könnte nun neue Verschärfungen bei Schulen und in Tourismus-Orten planen.

Fernunterricht für ältere Schüler

So soll das Departement von Gesundheitsminister Alain Berset bei der Taskforce sowie bei den Kantonen Berichte zu Coronavirus-Massnahmen an Schulen eingefordert haben. Das berichteten verschiedene Sonntagszeitungen. Die Vorschläge sollen nun geprüft werden. Im Vordergrund stehen Gymnasien und Berufsschulen. Der Bund könnte Halbklassenunterricht beschliessen oder einzelne Fächer wie Sport streichen. Experten der Corona-Taskforce fordern gar Fernunterricht für ältere Lernende. Die weiterführende Schulen sind gemäss Medienberichten schon auf Fernunterricht vorbereitet.

Primarschulen sollen im Präsenzunterricht bleiben

Bei den Primarschulen bleibt der Bundesrat noch vorsichtig. Schulschliessungen haben nicht nur Auswirkungen auf den Lernprozess der Kinder, sondern auch auf deren Psyche. «Ich weiss, dass Schulschliessungen die ultima ratio sind. Aber wenn sie unvermeidlich werden, können wir nicht noch vierzehn Tage überlegen. Dann müssen wir sofort bereit sein», sagte Bundesrätin Viola Amherd in einem Interview mit «CH Media».

Auch die Experten des Bundes sprachen sich am Dienstag gegen allgemeine Schulschliessungen aus. «Bis jetzt wissen wir, dass die Übertragungen in Schulen immer unter Kontrolle gehalten wurden», sagte Virgine Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim Bundesamt für Gesundheit (BAG).