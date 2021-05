Schweizer dürfen wieder in Deutschland einkaufen

Bisher konnten nur geimpfte Schweizer ohne Quarantäne nach Deutschland reisen und dort shoppen gehen. Ab Donnerstag können dies, dank einer Anpassung der Einreiseverordnung, nun alle Schweizer für maximal 24 Stunden tun, wie der «Südkurier» berichtet.

Test und Quarantäne entfallen

Schweizern war es seit Ende Dezember verboten, aus touristischen Gründen, wie etwa einkaufen, nach Deutschland zu reisen. Es galt eine Test- und Quarantänepflicht. Auch musste die Einreise angemeldet werden. Das alles entfällt bei der neuen 24-Stunden-Regel. Auch muss kein Reisegrund vorliegen, das Land muss spätestens nach 24 Stunden wieder verlassen werden.

In Deutschland gilt nach wie vor eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Es gelten ausserdem strenge Kontaktbeschränkungen. Restaurants, Hotellerie, Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen werden nur bei Bundesländern mit einer 7-Tage-Inzidenz von unter 100 gelockert. Mehr dazu hier.

Sachsen und Thüringen nach wie vor Risikogebiete

Einkaufstouristen und Tagesausflüger müssen bei der Rückreise in die Schweiz beachten, dass die Bundesländer Sachsen und Thüringen als Risikogebiete gelten und man in der Schweiz trotzdem in Quarantäne muss.

Mit der neuen Regelung dürfen nun auch Deutsche ohne Test und Quarantäne in die Schweiz reisen: Auch bei ihnen gilt eine 24-Stunden-Regel, ansonst müssen sie bei der Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne, denn die Schweiz gilt nach wie vor als Risikoland.

(red.)