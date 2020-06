400'000 Schutzmasken in einer Woche produziert das Unternehmen Flawa in Flawil. Dank einer zweiten extra angefertigten Maschine konnte die Schutzmasken-Produktion Ende Mai verdoppelt werden. «Die Maschinen laufen weiterhin an sieben Tagen und während 24 Stunden», sagt Alfredo Schilirò, Mediensprecher der Flawa Consumer GmbH.

Verkauf an Unternehmen und ins Ausland

Auch bei den Stoffmasken, die mehrfach verwendbar sind, ist die Nachfrage nach wie vor gross. «Auf den Online-Shop greifen vor allem Privatpersonen zu, grössere Mengen der Stoffmasken verkaufen wir an Unternehmen, auch im Ausland», sagt der CEO der Forster-Rohner-Gruppe, Emanuel Forster.

Im Ausland ist die Nachfrage nach Schutzmasken ungebrochen, vor allem in noch immer stark betroffenen Gebieten wie den USA. «Beim Produktionsstart haben viele Privatpersonen die Masken nachgefragt, auch weil diese prioritär behandelt wurden. Nun sind es vermehrt Unternehmen, die Schutzmasken bestellen. Immer stärker wird auch die Nachfrage aus dem Ausland», sagt auch Schilirò.

Ein Schuss ins Blaue

Die Produktion von Schutzmasken, sowohl Einwegmasken als auch die waschbaren Stoffmasken, war eine Reise ins Ungewisse. In der Schweiz braucht es – Stand jetzt – wohl weniger Schutzmasken als vor einigen Wochen gedacht. Trotzdem sind die Hersteller froh, den Schritt und die Umrüstung gewagt zu haben. «Die Masken finden Anklang. In Problemländern ist die Wahrnehmung der Pandemie eine andere als in der Schweiz. Die Produktion läuft, wir müssen aber sehr schnell sein, niemand wartet lange auf die Schutzmasken», sagt Emanuel Forster.

Bekannt ist die Firma Forster Rohner für ihre hochwertigen Stoffe, die sie an Luxusmarken wie Chanel, Louis Vuitton oder Prada und an bekannte Lingerie-Marken liefert. So haben zum Beispiel Pippa Middleton bei ihrer Hochzeit oder Michelle Obama bei der Amtseinführung Barack Obamas Stoffe der St.Galler Firma getragen.