Schweizer Promis versteigern Treffen auf Ricardo

Für ein Treffen mit DJ Bobo wurden auf Ricardo bereits über 1300 Franken geboten. Die Preise bei Bastian Baker und Christa Rigozzi liegen ähnlich hoch. Schweizer Promis versteigern zurzeit persönliche Meet&Greets für einen guten Zweck (einige Beispiele gibt's in der Bildergalerie). Der Erlös wird an die Glückskette gespendet und dort zur Soforthilfe in der Coronakrise eingesetzt.