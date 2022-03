Schwer verletzte Frau stirbt nach Kollision mit Tram

In Zürich ist es am Montag zu einem Unfall zwischen einem fahrenden Tram und einer Fussgängerin gekommen. Eine 95-jährige Seniorin musste mit schweren Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden. Noch am Abend ist sie ihren Verletzungen erlegen.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit / Melissa Schumacher