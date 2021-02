Wie wird sich die Coronalage in den kommenden Monaten entwickeln? Gesundheitsminister Alain Berset informierte an einer Medienkonferenz am Mittwoch, 3. Februar, darüber, wie der Bundesrat bezüglich Massnahmen in den kommenden Wochen entscheidet.

Werden die Corona-Massnahmen, mit dem Shutdown bis Ende Februar, nochmals verlängert?

Der Bundesrat hat sich, gemäss Alain Berset, lange darüber unterhalten und stecke in einem Dilemma. Einerseits würden die Fallzahlen zwar abnehmen, aber die mutierte Variante aus Grossbritannien verbreite sich sehr viel schneller als das Coronavirus, das es bisher gab. Dadurch könne sich die Situation schnell verändern. Es sei nicht damit zu rechnen, dass es Ende Februar zu einer grossen Lockerung kommt.