Sexuelle Belästigung im Netz: So kannst du dich wehren

Das Internet ist ein riesiger Ort mit vielen dunklen Ecken. Zu solchen Ecken können auch Privatnachrichten in den sozialen Medien werden, wenn unaufgefordert Fotos von Genitalien, sexuelle Angebote und Drohungen verschickt werden. Wie schnell das Ganze gehen kann, zeigt unser Experiment .

Der Verein Netz Courage geht noch einen Schritt weiter. Er will es Betroffenen ermöglichen, eine Anzeige zu erstellen und zwar mit tiefen Hürden. «Auf unserer Webseite können alle Betroffenen ihre Beweise hochladen und komplett anonym einen Strafantrag ausfüllen», sagt Jolanda Spiess-Hegglin, Geschäftsführerin des Vereins. Entsprechend empfiehlt sie, Beweise zu sichern. Zum Beispiel mit Screenshots. «Für eine Anzeige sind möglichst viele Beweismittel vorteilhaft.»

Während der Pandemie hat die Zahl von sexuellen Belästigungen im Netz, laut Sherin Attoun von Pro Juventute, nochmals zugenommen. Dies vor allem unter Jugendlichen. «Das Bedürfnis sich Auszuprobieren und das Kennenlernen des anderen Geschlechts hat sich komplett in den Onlinebereich verschoben.»

«Müssen die Grenzen aufzeigen»

Dem Thema der Internet-Belästigung wurde zuletzt mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Auch durch den Einsatz von Vereinen wie Netz Courage. Am Ziel sei man aber noch lange nicht. «Wir müssen weiter darüber sprechen und als Gesellschaft Grenzen aufzeigen.» Sensibilisierung soll nicht nur von Kampagnen kommen, sondern auch im kleinen Kreis. Heisst: Man soll auch in der Familie und bei Freunden deutlich machen, was man von solchen Belästigungen hält.

Das sei insbesondere für Jugendliche wichtig. Die suchen die Schuld nicht selten bei sich selbst. «Aussagen wie: Wenn du es nicht erträgst, musst du dein Profil löschen, gehören leider zum Alltag der Opfer dazu», sagt Jolanda Spiess-Hegglin. Genau in solchen Momenten brauchen Jugendliche Bezugspersonen, die sich klar gegen Belästigungen aussprechen.