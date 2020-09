«Ich muss zugeben, wir haben unsere Töffli nach unserer Rückkehr in Chur erst mal in die Ecke gestellt», sagt Ivo «FiFi» Frei, Präsident des Töffliclubs Waazzoouu. «Die nächsten zwei Wochen fassen wir sie auch bestimmt nicht mehr an.»

Was dafür einige der Fahrer brauchten: «Nach 300 Kilometern sind die Ersten mit Kissen auf dem Sattel gefahren. Die meisten haben aber keines gebraucht», so «FiFi». Ob die Jungs jetzt lieber stehen? «Wir können alle noch wunderbar sitzen.»

Einmal Casino Sanremo, bittschön

Bis kurz vor der Abreise am 9. September war Monaco das eigentliche Ziel der 12-köpfigen Männergruppe. Doch das Fürstentum steht auf der Quarantäneliste. «Wir wussten, wenn wir weniger als 24 Stunden im Land sind, haben wir in der Schweiz keine Quarantänepflicht», so Frei. «Aber in Italien und Frankreich hätten wir Coronatests machen müssen – das wäre zeitlich nicht aufgegangen.» Das neue Ziel hiess also das Casino in Sanremo in Italien, welches sie am 12. September erreichten.

«Es war eine harte Tour. Aber, wir haben es geschafft und alle waren froh, als wir im Casino in Sanremo ankamen. Wir haben zwar Geld verloren, aber wir waren da», sagt «FiFi». Zu zwölft sind sie ins Casino, gewonnen haben zwei etwas. «Wobei einer so euphorisch war, dass er am Schluss doch kein Geld mehr hatte. Also hat nur einer vorwärts gemacht.» Aber der Wille zähle und den hatten sie offensichtlich.