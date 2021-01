Der Blick nach draussen motiviert den Kurdirektor von Arosa Pascal Jenny. Noch selten in seinen 15 Jahren im Job in Arosa habe es so wunderbar und stundenlang geschneit. Doch drinnen beschäftigt ihn das Coronavirus. Respektive das mutierte Virus, das an einer Schule in mindestens 20 Fällen nachgewiesen wurde.

Herr Jenny, wie nehmen Sie aktuell die Stimmung wahr, nachdem in Arosa die mutierte Virusvariante nachgewiesen wurde?

Niemand in Arosa ist erfreut über die positiven Coronafälle in der Schule Arosa. Gleichzeitig spürt man aber, dass die breit abgestützte Krisenarbeit der Gemeinde Arosa sehr gut funktioniert und Vertrauen schafft. In Kombination mit dem Covid-19 erprobten Kanton Graubünden ist die Situation rasch unter Kontrolle gebracht worden. Die Teilnahme an den Flächentest von Freitag und Samstag ist für Einheimische und Gäste unbestritten und dient dazu, dass Arosa weiterhin sicher ist.

Aus touristischer Sicht kommen diese Resultate bestimmt gerade zum «dümmsten» Moment, oder wie beurteilen Sie das?

Ja. Das ist so. Ein bereits herausfordernder Winter im nahezu 100 Prozent vom Tourismus abhängigen Ferienort stellt sich nun der nächsten Challenge.