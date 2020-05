«Situation ist dramatisch» – Produzenten bleiben auf Pommes sitzen

Ob im Restaurant, im Fussballstadion oder am Festival – mit einer kleinen Portion Pommes als Zwischenverpflegung liegt man selten falsch. Nur sind Beizenbesuche und Fussballmatches in den letzten Wochen tabu. Die Pommesproduktion läuft in dieser Zeit weiter, nur Abnehmer lassen sich keine finden.

Markt um 75 Prozent eingebrochen

«Die Situation ist dramatisch», sagt Ruedi Fischer, Präsident der Vereinigung Schweizerischer Kartoffelproduzenten. «Angefangen hat alles mit den Skigebieten, die schliessen mussten. Darauf folgten die ganze Gastronomie, die Kantinen und vor allem die Fast-Food-Restaurants. Die meisten Pommes werden ausser Haus gegessen.» Laut der Swiss Convenience Food Association (SCFA) ist aufgrund dessen der Umsatz im Pommes-frites-Markt um 75 Prozent eingebrochen.

Belgier sollen Pommes essen

Doch nicht nur die Schweizer Produzenten leiden unter der Corona-Krise. Belgien gehört weltweit zu den grössten Produzenten von Pommes frites. Dort stehen aktuell rund 750'000 Tonnen Kartoffeln vor der Vernichtung. Der belgische Kartoffel-Dachverband ruft die Belgier deshalb dazu auf, zwei Mal die Woche Pommes zu essen. Der Dachverband der Bauern und Genossenschaftsverbände der EU, Copa-Cogeca, schätzt die Kartoffelüberschüsse europaweit auf bis zu drei Millionen Tonnen.

«Die Lager sind voll»

In der Schweiz gibt es fünf Verarbeitungsbetriebe, die Pommes frites für die Gastrobranche und Detailhändler herstellen. «Diese haben die letzte Kartoffel-Ernte bereits vollständig verarbeitet. Die Lager sind voll», sagt Ruedi Fischer. Diese Produkte würden sicher verkauft werden, aber: «Die frische Ernte vom Herbst 2020 wird nicht im vollen Umfang abgenommen werden können.» Einige der Verarbeitungsbetriebe hätten darum bereits kommuniziert, dass sie bis im Herbst in Schwierigkeiten kommen könnten.

Hoffnung liegt bei Gastrobetrieben

Für diese Situation müssen Lösungen gefunden werden. «Ansosten wird die Ernte an die Kühe verfüttert», sagt der Präsident der Schweizer Kartoffelproduzenten. In welchem Grössenmass sich die finanziellen Einbusse für die Bauern und die Produzenten bewegen werden, sei im Moment noch schwierig abzuschätzen. Eine grosse Hoffnung für den Absatzmarkt von Pommes frites bildet der kommende Montag: Gastrobetriebe dürfen wieder öffnen. «Wir hoffen, dass es gut anläuft und die Leute schnell wieder Pommes konsumieren.» Zusätzlich wolle man die Leute dazu animieren, vermehrt zu Hause Pommes zuzubereiten.

Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten aus der Kartoffel-Produktion, sagt Ruedi Fischer: «Bei den Verkäufen von Pommes Chips liegen wir bis zu 30 Prozent über dem Vorjahr.» Grund dafür ist die lange Haltbarkeit der Chips sowie das schöne Frühlingswetter der letzten Wochen. Somit hat die Corona-Krise – zumindest was den Chips-Absatz angeht – ihr Gutes.