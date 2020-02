Skifahren in Österreich: Schweizer Boom ist vorbei

Der Schweizer-Boom in den österreichischen Skigebieten scheint vorbei zu sein. Seit der Saison 2015/2016 gehen die Zahlen schleichend zurück. Der Grund: Die Preise in Österreich steigen rasant, in der Schweiz hingegen nur langsam.

Seit jenem Rekordwinter 2015/2016 gehen die Übernachtungen von Schweizern in Österreich aber zurück. 120'000 Logiernächte (Übernachtung in einem Hotel o. Ä.) mussten das Tirol und das Vorarlberg seither einbüssen, also rund sechs bis sieben Prozent. Hingegen gewann das Wallis genau soviele Übernachtungen hinzu.

Gründe gibt es viele: Laut dem österreichische Verbraucherpreisindex, kostet eine Beherbergung in Österreich rund 19 Prozent mehr als 2008. In der Schweiz sanken die Preise im Schnitt um fünf Prozent. Zudem stiegen die Preise der Skibillette in Österreich rasant. Eine Tageskarte kostet rund 32 Prozent mehr als noch vor 10 Jahren. In der Schweiz stiegen die Kosten nicht ganz so schnell. Hier erhöhte sich der Preis um «nur» 13 Prozent.