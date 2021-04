In diesen Situationen steckst du dich am ehesten an

«Eine Übertragung über das, was oft als Aerosol verstanden wird, also die kleinen Luftpartikel, ist draussen praktisch ausgeschlossen», sagt Aerosol-Spezialist Michael Riediker zum «St.Galler Tagblatt». Doch die Ansteckungsgefahr liege nicht bei null. Man kann sich draussen anstecken. So etwa über grosse Aerosole, also Tröpfchen. Allein ein Tröpfchen reicht für eine Ansteckung.

Damit es erst soweit kommen kann, müssten aber einige Bedingungen erfüllt sein: So müsste die Distanz zwischen den Personen geringer als 1,5 bis 2 Meter sein. Wenn es zusätzlich noch windet, reichen auch 1,5 Meter nicht, um vor einer Übertragung zu schützen. Maskenfrei sollten deshalb nur Personen einer Solidargemeinschaft (Gleicher Haushalt, getestete Gruppe Profisportler) zusammensitzen, so Riediker.

(red.)