Öl in einer Pfanne erhitzen. Apfelringe mit Mehl bestäuben und in Teig wenden. Danach drei bis vier Minuten lang goldgelb braten. Auf einem Haushaltspapier abtropfen lassen. Zimt und Zucker mischen und damit die Küchlein bestreuen.

Schokoladenfrüchte

Früchte nach belieben (Äpfel, Bananen, Trauben, Birnen)

150g weisse Schokolade

150g dunkle Schokolade

Nüsse

Zahnstocher

Schokolade (weiss und dunkel getrennt) in Schüssel über Wasserbad schmelzen. Schokolade darf nicht mit Wasser in Berührung geraten. Zahnstocher in Früchte stecken und zu 3/4 in Schokolade geben. Anschliessend mit Nusssplittern bestreuen. Früchte trocknen lassen.