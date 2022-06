So kommst du am Flughafen Zürich schneller ans Gate

Obwohl der Flughafen Zürich mit einem erhöhten Passagieraufkommen rechnet, dürfte es ziemlich sicher nicht zu solchen Szenen kommen. «An intensiven Reisetagen stimmen wir uns mit unseren Flughafenpartnern immer eng ab und es sind grundsätzlich auch genügend Mitarbeitende eingeplant», sagt Flughafen-Mediensprecherin Bettina Kunz.

Und auch die Swiss hat sich für das Pfingstwochenende gerüstet. «Wir haben ab der Schweiz zusätzliches Personal aufgeboten und sind zuversichtlich, dass wir für das erhöhte Aufkommen über Pfingsten gewappnet sind.» Kürzlich wurde bekannt, dass die Swiss wegen Personalmangel in den kommenden Monaten hunderte Flüge streichen muss. Am kommenden Pfingstwochenende soll das aber nicht der Fall sein.

Was erwartet mich am Flughafen?

Obwohl sich der Flughafen vorbereitet hat, könne es trotzdem zu längeren Wartezeiten kommen. «Am Check-in kann es aktuell wegen der Corona-Dokumente bis zu dreimal so lange gehen wie vor der Pandemie, bis man eingecheckt hat», so Bettina Kunz.

Was kann ich langes Warten umgehen?

«Wir empfehlen, dass man etwa drei Stunden vor dem Flug bereits am Flughafen ist und sich gut vorbereitet», so Kunz. Denn mit guter Vorbereitung, könne man aktiv dazu beitragen, dass die Wartezeiten verkürzt werden.

Vorbereitung: Was darf ich im Koffer mitnehmen und was gehört nicht ins Handgepäck? Das richtige Packen des Handgepäcks kann die Sicherheitskontrolle verkürzen. Was nicht ins Handgepäck gehört, siehst du hier.

Check-in: Nebst dem normalen Check-in kann man bei den meisten Airlines bequem online einchecken. Am Flughafen stehen ausserdem Automaten bereit, an denen man selbstständig einchecken kann.

Gepäck: Wer mit der Swiss, der Lufthansa-Gruppe, Edelweiss Air oder Austrian Airlines fliegt, kann sein Gepäck seit kurzem selbst aufgeben. Aktuell geht das an zehn Automaten im Check-in 2, in der Reihe 5 und an zehn Automaten im Check-in 3. Vor der Gepäckaufgabe muss man aber eingecheckt haben. Die Automaten sind am Check-in 2 von 4 bis 12:15 und 13:45 bis 19:30 Uhr offen. Am Check-in 3 stehen sie von 4:30 bis 17:30 Uhr zur Verfügung.

In diesem Video wird erklärt, wie das funktioniert: