Der heutige Freitag spaltet die Gemüter: Während einige am Black Friday reihenweise Schnäppchen wittern und sich diese unter den Nagel reissen, können andere mit dem ausgemachten Konsumrausch wenig bis gar nichts anfangen. Damit man nicht der ungehemmten Konsumwut verfällt und den Black Friday sinnvoll nutzen kann, gilt es einige Dinge zu beachten. Am Einkaufstag lassen sich nämlich gewisse Produkte durchaus zum Vorzugspreis erstehen, oft wird der Anlass aber auch als reines Marketinginstrument missbraucht, um den Kunden Bestpreise vorzugaukeln. Jean-Claude Frick ist Digitalexperte beim Online-Vergleichsdienst Comparis. Er erklärt, worauf man am schwarzen Freitag besonders achten muss, damit man in der Rabattschlacht nicht untergeht. Wie erkenne ich, ob ein Produkt tatsächlich günstiger ist als sonst? Seit der Black Friday in unseren Gefilden Einzug gehalten hat, gibt es Unternehmen, die es nicht immer ganz ehrlich mit den Konsumentinnen und Konsumenten meinen. Manchmal orientiert sich der Betrag, der am Black Friday verlangt wird, nicht am üblichen Marktpreis. Es kommt vor, dass er künstlich erhöht wird, damit die Preisschilder mit überdimensionalen Rabattzahlen versehen werden können – und der Preis letzten Endes nicht tiefer ist als sonst. Um Scheinrabatte zu erkennen, bedarf es ein wenig Vorbereitung. «Am besten vergleicht man die Preise am Black Friday mit jenen vor ein paar Wochen oder gar Monaten. Idealerweise macht man das bereits ein paar Tage vor dem Black Friday», erklärt Jean-Claude Frick.

Vorbereitung für die Rabattschlacht: Den Preis, hier am Beispiel einer Playstation 4, nachverfolgen, um Scheinrabatte zu entlarven. © Screenshot Comparis

Wer im Vorherein noch nicht genau weiss, was er kaufen möchte und sich die Angebote am Black Friday einfach einmal anschauen möchte, der kann den Preisvergleich auch kurzfristig vornehmen. Zum Beispiel indem man Vergleichsportale aufsucht, welche die Preisentwicklung von Produkten dauerhaft festhalten. Mittlerweile gibt es auch einige Händler, die der Transparenz halber Preisentwicklungen ihrer Produkte selbst aufzeigen. Gibt es ausser dem Preis weitere Fallen, die am Black Friday lauern? «Man muss aufpassen, was man kauft. Das klingt banal, ist aber tatsächlich so», sagt Experte Frick. Denn: Auch hier spielen manche Anbieter ein vielleicht nicht falsches, aber doch ziemlich fragwürdiges Spiel. «Sehr oft werden Modelle günstiger angeboten, die schon seit zwei, drei Jahren auf dem Markt sind.» Ladenhüter also. Und da ist es für gewisse Anbieter natürlich verlockend, diese mit einem grossen Rabattschild zu versehen, um sie doch noch irgendwie loszuwerden. Der Expertentipp von Frick: «Ganz genau hinschauen, damit man wirklich nur das kauft, was man sich vorgestellt hat.» Wie entlarve ich Betrugsversuche? Während einige Anbieter es bei nur bedingter Ehrlichkeit belassen, tauchen am Black Friday auch handfeste Betrugsversuche auf. Insbesondere beim Onlineshopping gebietet es sich, Vorsicht walten zu lassen. Nicht, dass man ein Produkt kauft und es dann nie erhält. Frick liefert eine einfache Faustregel, um zu verhindern, dass man in die Röhre guckt: «Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es meistens auch nicht wahr.» Ein Beispiel: das iPhone 13. Dieses kostet derzeit deutlich über 1000 Franken. «Wenn dieses am Black Friday plötzlich irgendwo für 500 Franken angeboten wird, handelt es sich mit Sicherheit um ein Fake-Angebot», sagt Frick. Generell gilt: Meistens werden nicht die neuesten Produkte günstiger angeboten, sondern jene, die bereits etwas älter sind. «Ein iPhone 13 wird auch am Black Friday mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht günstiger angeboten werden», so Frick.

Der Black Friday Die Idee des Black Friday stammt, wen überrascht es, aus den USA. Dort ist der schwarze Freitag stets jener Tag nach Thanksgiving, was jeweils am vierten Novemberdonnerstag stattfindet. Der Freitag nach Thanksgiving gilt dann als Auftakt in die Weihnachtseinkaufssaison. Der Ursprung des Black Friday ist nicht eindeutig geklärt, es existieren mehrere Theorien: Eine geht auf den Börsencrash von 1929 zurück, der in Europa gemeinhin als «Schwarzer Freitag» bekannt ist (in den USA spricht man hingegen, aufgrund der Zeitverschiebung, vom «Black Thursday», dem schwarzen Donnerstag). Weil die Menschen massenhaft auf die Strassen strömten, um ihre Ersparnisse abzuholen und zu sichern und dabei wie eine schwarze Masse wirkten. Eine andere Theorie besagt, dass die Händler an diesem umsatzstarken Tag die Möglichkeit haben, aus den roten in die schwarzen Zahlen zu kommen. Und ein dritter Ansatz erklärt uns, dass die Händler aufgrund der hohen Einnahmen schwarze Finger vom Geldzählen bekommen. Übergeschwappt in die Schweiz ist der Aktionstag erst vor ein paar Jahren. 2014 hat Manor erstmals Aktionen angeboten, in der Folge etablierte sich das Konsumspektakel bei zahlreichen Unternehmen. Gesamthaft wird am Black Friday in der Schweiz etwa eine halbe Milliarde Franken umgesetzt – Tendenz steigend.