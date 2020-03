So leer hast du Zürich noch nie gesehen

Die meisten Zürcher hielten sich am Wochenende an die Vorgaben des Bundes und blieben zuhause. Trotzdem musste die Stadtpolizei Zürich am Samstag mindestens 14 uneinsichtige Personen mit je 100 Franken büssen. Sie hatten sich in Gruppen von mehr als fünf Personen auf- oder die Distanz untereinander nicht eingehalten. Alle Gebüssten wurden zuerst ermahnt, weigerten sich aber, den Anweisungen Folge zu leisten.