So sieht Roger Federers On-Schuh aus

Am Montag hat der Schweizer Schuhhersteller On seinen ersten mit Roger Federer kreierten Sneaker vorgestellt. «The Roger Centre Court» ist leicht und in minimalistischem Design konstruiert. Von der 0-Serie gibt es 1000 Paare.

“Ich bin stolz, Teil der Kreation von The Roger zu sein. Es ist der bequemste Tennis-inspirierte Sneaker, den du jemals tragen wirst”, wird Federer vom Schweizer Schuhhersteller On zitiert. 1 / 3 Der Schuh wurde bewusst am 6. Juli präsentiert. Es handelt sich dabei um das 17-jährige Jubiläum von Federers erstem Triumph in Wimbledon. Der Schuh-Event dauert heute Montag den ganzen Tag, hier kannst du die Präsentation bei On live mitverfolgen. (red.)