Wie wird Flüssiggas hergestellt?

In Raffinerien wie in Cressier (Neuenburg), wird Rohöl verarbeitet. Um es in seine verschiedenen Bestandteile zu zerlegen, muss es auf 350 Grad Celsius erhitzt werden und wird dann in eine Destillationskolonne geleitet. Dort steigen die Bestandteile je nach Siedetemperaturen höher. So werden Schweröle, Diesel, Kerosene, Leichtbenzine und Flüssiggase getrennt.