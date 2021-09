Es gehört in die gleiche Sparte wie Rechnungen zahlen oder Steuererklärung ausfüllen: das Umziehen. Alte Wohnung kündigen, neue Wohnung finden, Zügelfirma suchen, Kartons packen, Telefon ummelden und schon hast du den Überblick verloren. Deshalb haben wir für dich Tipps und Tricks fürs angenehme Zügeln zusammengetragen. Wenn du diese einfachen Regeln befolgst, hast du schneller gezügelt, als du «Mietkaution» sagen kannst.

Vor dem Umzug

Rechtzeitig ein geeignetes Fahrzeug mieten oder Zügelunternehmen organisieren (vorher Offerten einholen) oder selbst geeignete Helfer finden

Tiefgefrorene Lebensmittel aufessen, sonst kannst du sie am Zügeltag wegschmeissen Rechtzeitig für genügend Umzugskisten und Packmaterial (Luftpolsterfolie oder auch Zeitungspapier, Seidenpapier und breites Klebeband) sorgen Kisten beschriften oder nummerieren, sorgt für eine Vereinfachung der Zimmerzuteilung Systematisch packen: Schwere Gegenstände unten und leichte oben. Kleinteile: Schlüssel und Schrauben für den Zusammenbau von Möbel in Plastikbeutel transportieren Wenn nötig Elektriker organisieren für die Montage von Lampen, Fernseher usw. Briefkasten- und Klingelbeschriftung frühzeitig bestellen und am Umzugstag gleich anbringen (sorgt dafür, dass man sich im neuen Heim schneller wohlfühlt) 24 Stunden vor dem Zügeltermin: Kühlschrank und Tiefkühler abtauen lassen, Pflanzen nicht mehr giessen, da diese doppelt so schwer werden Für Kinder unter sechs Jahren einen Babysitter organisieren (ältere Kinder können beim Umzug mithelfen und verkraften so den Wechsel in eine neue Umgebung besser) Post-Umleitung einrichten Bei Elektrizitätswerken und bei der Gemeinde abmelden Internet- und Fernsehanbieter den Umzug melden, damit die Dienste am neuen Ort ab dem ersten Tag genutzt werden können Reinigungsfirma beauftragen oder eigene Reinigung organisieren

Am Umzugstag

Parkplatz für Umzugswagen kontrollieren Dokumente wie Reisepässe, Bankunterlagen und Versicherungspolicen persönlich mitnehmen (nicht dem Umzugsunternehmen übergeben) Fahrzeug überlegt beladen Getränke und Kleinigkeiten zum Essen für die Umzugshelfer besorgen Möbel direkt in die Zimmer bringen, in die sie gehören (ein Übersichtsplan kann helfen) Namensschilder an der Türe und am Briefkasten anbringen Zählerstände sicherheitshalber selbst notieren (Strom, Gas, Heizung und Wasser)



Nach dem Umzug

Kaution der alten Wohnung zurückfordern Innert Frist bei der Einwohnerkontrolle und bei den Elektrizitätswerken anmelden/ummelden Nachträglich festgestellte Mängel nachträglich melden Sich bei den Nachbarn vorstellen

Wohnungsabgabe leicht gemacht

Und noch ein nicht ganz ernst gemeinter Tipp aus der Redaktion: Falls in der Wohnung im Boden Löcher oder auch Kratzspuren entstanden sind, kann der folgende Trick angewendet werden: Wenn du die Wohnung der Verwaltung oder einem Nachmieter übergeben musst, lade ein paar Kollegen in deine nun leere Wohnung ein. Während der Übergabe stehen deine Freunde genau auf den löchrigen oder verkratzten Stellen. So merkt niemand, dass ein Schaden entstanden ist. Mag nicht die «feine» Art sein. Eine Art ist es aber.

Welche Schäden werden von der Versicherung übernommen, welche nicht?

Ordentliche Abnutzung: Veränderungen an der Mietsache, die bei normalen Gebrauch entstehen (z.B. vergilbte Tapeten) sind im Mietzins inbegriffen.

Überdurchschnittliche Abnutzung: Veränderung durch unsachgemässen Gebrauch (z.B. Tapeten, die von Kindern bemalt worden sind) sind nicht inbegriffen.