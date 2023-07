Bereits im vergangenen Jahr 2022 kündigte Michael Krause, Chef von Spotify Europa, an, dass eine Preiserhöhung in vielen Ländern längst überfällig sei. Das wurde nun offiziell bestätigt. «Damit wir weiterhin innovativ bleiben und den Fans, der Musikindustrie und den Creatorn auf unserer Plattform einen Mehrwert bieten können, aktualisieren wir gelegentlich unsere Preise», heisst es in einer Mitteilung von Spotify.

Es sind 53 Staaten betroffen, darunter auch Österreich. Bei unserem Landesnachbarn erhöht sich der Individual-Tarif für Neukundinnen und Neukunden per sofort von 9.99 Euro auf 10.99 Euro. Bei einem bereits bestehenden Abonnement kann bis Ende September entschieden werden, ob man die Preiserhöhung akzeptiert oder zu einem anderen Streaming-Anbieter wechselt.