St.Galler Band spielt im Hallenstadion – ohne Zuschauer

Ein Konzertbesuch scheint aktuell so weit weg wie Donald Trump von einer erneuten Präsidentschaft. Die Zeiten, wo man dicht an dicht gedrängt zu den Tönen der Lieblingsbands schunkelte, liegen in der Vergangenheit – und in ferner Zukunft. Trotzdem lässt es sich die St.Galler Band Gion Stump & The Lighthouse Project nicht nehmen und bietet ihren Fans ein Schmankerl: ein Onlinekonzert. Diese Art von Konzerten gehört im Jahr 2020 bereits zur Normalität. Was die Aktion der ArtRock-Band von anderen abhebt? Es findet im Zürcher Hallenstadion statt.

«Wieso nicht gleich im Hallenstadion?»

«Die Idee entstand, da aktuell alle grossen Hallen leer stehen», sagt Bandmitglied Samuel Näf. «Wir haben uns schon überlegt, das Konzert in einer kleineren Location in der Region aufzuzeichnen. Unser Sänger Gion wurde dann aber ein bisschen grössenwahnsinnig und wir haben uns gefragt: Wieso nicht gleich im Hallenstadion?»