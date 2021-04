Rund 300 Personen versammelten sich am Karfreitag in St.Gallen. Manche, um mal wieder Party zu machen, andere, um die Polizei anzugreifen und Dinge anzuzünden und kaputtzumachen. Der Schaden wird bislang auf rund 50'000 Franken geschätzt, wie die St.Galler Stadtpolizei am Samstag an einer Medienkonferenz bekanntgibt.

Polizei und Chaoten waren vorbereitet

«Wir wussten, dass ein grösseres Ereignis stattfinden wird», sagt Polizeikommandant Ralph Hurni. Die Stapo habe sich deshalb gut vorbereitet und Unterstützung von anderen Polizeikorps erhalten. Auf die Gewalt der anwesenden Chaoten – auch ein Molotowcocktail wurde geworfen – antworteten die Einsatzkräfte mit Gummischrot und Tränengas. «Aus Notwehr», wie Gesamteinsatzleiter Anjan Sartory betont. Die Stimmung sei sehr aggressiv gewesen.