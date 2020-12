Starker Schneefall am Wochenende: Lawinengefahr in den Bergen

Der Schnee hatte am Freitag im Tessin bereits für Chaos gesorgt. Wegen der weissen Pracht kam es zu vielen Staus und Erdrutschen. Gemäss der Prognosen des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF soll es auch vorerst nicht aufhören zu schneien. Bis Samstag gibt es in den Alpen und in Büdner Südtälern bis zu 80 Zentimeter Neuschnee. In anderen Regionen der Schweiz werden 5 bis 15 Zentimeter erwartet.

Wegen des Neuschnees warnt das Institut nun vor einer erhöhten Lawinengefahr. In Südbünden und im Tessin ist die Lawinengefahr sogar gross. «Spontane und oft auch sehr grosse Lawinen sind wahrscheinlich», schreibt SLF.