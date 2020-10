Ausbau der Kapazitäten nur ein Tropfen auf dem heissen Stein

«Auch wenn wir die Bettenkapazitäten um 50 Prozent erhöhen, was sehr unrealistisch ist, brächte uns das bei gleichbleibendem Wachstum nur ein paar Tage», so Ackermann. Das einzige, was eine Überlastung verhindert, sei die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Wenn dies nicht gelingt, könnten Ärzte bereits in zehn Tagen vor der Entscheidung stehen, welcher Patient behandelt werden soll.

Würde es der Wirtschaft ohne Massnahmen besser gehen?

Die National COVID-19 Science Task Force geht davon aus, dass die Wirtschaft auch ohne einschneidende Massnahmen gegen die Pandemie leiden würde. Die Unsicherheit in der Bevölkerung sei gross. Dazu komme die Planungsunsicherheit, was Gift für die Wirtschaft ist.