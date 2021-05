Stromschlaggefahr: Bund warnt vor USB-Ladegerät

Bei Verwendung zusammen mit einem Ladekabel können im eingesteckten Zustand die berührbaren Steckverbindungen des Ladekabels unter Spannung stehen. Dies ist mit einer möglichen Stromschlaggefahr verbunden.

Konsumentinnen und Konsumenten, die eines der betroffenen USB-Ladegeräte besitzen, sind dringend aufgefordert, dieses nicht mehr zu benutzen und einer weiteren Verwendung zu entziehen, wie das ESTI schreibt.

Ob bei der Sicherheitswarnung ein Zusammenhang mit der kürzlichen Unfallmeldung aus Gossau besteht, ist unklar. Am Donnerstagabend verstarb eine 22-Jährige in der Badewanne, weil ihr Handy, das am Ladegerät angeschlossen war, ins Wasser fiel. Die Kantonspolizei St.Gallen gab am Sonntag gegenüber FM1Today jedoch bekannt, dass das ESTI das Ladegerät untersuche.

(red.)