«Dabei handelte es sich vor allem um Meldungen über umgestürzte Bäume», sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. In Eschlikon krachte ein Baum auf ein Auto, in Siegershausen ging durch den Sturm offenbar eine Bahnschranke kaputt.

Es kam am Donnerstagabend und blies bis in die Nacht hinein: das Sturmtief Bianca. Vor allem Bäume hielten dem Sturm nicht stand, Verletzte gab es im FM1-Land wegen des Sturms aber keine.

Appenzellerland und Graubünden ohne grosse Schäden

Keine grösseren Sturmmeldungen gab es im Appenzellerland und im Kanton Graubünden, dort verlief die Nacht ruhig. «Es hat schon gestürmt, aber bei uns sind keine Schadensmeldungen eingegangen», sagt Dominic Schwarz von der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.

Orkanböen auf den Gipfeln

Zahlreiche Bergstationen meldeten Orkanböen. Der Sturm tobte jedoch auch in den Voralpen. So wurde in Einsiedeln eine Windgeschwindigkeit von 131 Kilometern pro Stunde gemessen. In Gersau LU waren es 128 und in Plaffeien FR 122 Stundenkilometer.

Das Randtief Bianca hatte sich in einer kräftigen Westströmung entwickelt. Es verlagerte sich innerhalb eines Tages von Cornwall in die Tschechische Republik. Am Abend zog das Tief dann knapp nördlich an der Schweiz vorbei.