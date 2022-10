Swiss-Piloten drohen mit Streik

Swiss-Chef will Pilotenspitze treffen – gegen eine Bedingung

Die Swiss-Piloten sind mehr als unzufrieden. Seit rund einem halben Jahr stehen sie ohne gültigen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) da. Am 22. und 23. Oktober sind nochmals Gespräche zwischen dem Pilotenverband Aeropers und dem Swiss-CEO Dieter Vranckx angesetzt.

Wie die Gewerkschaft nun am Sonntag mitteilt, drohen der Fluggesellschaft bei erfolglosem Verlauf Konsequenzen. Die Pilotinnen und Piloten hätten sich in einer Abstimmung deutlich für einen Streik ausgesprochen. Der Präsident des Pilotenverbandes, Clemens Kopetz, betont aber: «Wir wollen eine Lösung am Verhandlungstisch.» Aber Kopetz stellt auch klar: «Sollte der CEO jedoch auch diese Gelegenheit ungenutzt lassen, sind wir bereit, die berechtigten Interessen unserer Mitglieder mit rechtmässigen Arbeitskampfmassnahmen durchzusetzen»

Bis zu den Gesprächen werden die Piloten den «Betriebsfrieden wahren». Über das weitere Vorgehen will Aeropers am 24. Oktober informieren.