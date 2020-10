Aktuell testen die Entwickler nun die Kombination mit einem zweiten Mittel gegen den Wolf, dem sogenannten Vergrämungseffekt. Mittels Lichtblitzen und aufgenommenen akustischen Signalen in Form von Menschenstimmen aus dem Trackergerät sollen die Raubtiere abgeschreckt und vorerst in die Flucht geschlagen werden.

Das Konzept des «Alptrackers» ist recht einfach. Einigen Schafen einer Herde wird ein Sender am Hals montiert. Dieser zeichnet die Bewegungen und Position der einzelnen Schafe auf und sendet die Daten in regelmässigen Abständen an den Hirten oder Schafbesitzer. Wenn die Tracker auffällige Bewegungen, beispielsweise Fluchtverhalten, registrieren, schlagen sie Alarm. Ein grosser Vorteil der Sender: Sie sind sehr energieeffizient und funktionieren mit einem Batteriensatz ein halbes Jahr.

Die Technologie mit den Vergrämungseffekten existiert zwar schon länger. Jedoch wurden diese Signale jeweils nach dem Zufallsprinzip oder durch einen Bewegungsmelder ausgelöst, was nur bedingt effizient ist. Das Ziel von Aschwanden und seinen Kollegen ist es, dass die Effekte eben genau dann ausgelöst werden, wenn es wirklich nötig ist.

Ermöglicht genauere Statistiken

Aschwanden ist überzeugt, dass die Technologie seines Unternehmens viele Probleme der Bergbauern im Zusammenhang mit dem Herdenschutz und dem Wolf lösen kann. Beispielsweise könnten mittels den GPS-Daten tote Tiere rasch lokalisiert werden. Wenn dann direkt ein DNA-Test gemacht wird, kann bestimmt werden, ob es sich um einen Wolfsriss handelt oder nicht.

Denn das sei heute schwierig zu bestimmen, da Tiere oft erst nach Tagen gefunden werden. Je länger es bis zum Fund dauert, desto schwieriger ist die Definition der Todesursache. Und Befürworter und Gegner hätten gerade im Abstimmungskampf die Todesfälle entweder dem Wolf in die Schuhe geschoben oder den Wolf jedes Mal von der Schuld freigesprochen, genau so wie es gerade gelegen kam. Der Alptracker helfe hier mit, Klarheit zu schaffen, so Aschwanden.

Vor allem als temporäre Massnahme sinnvoll

Wenn dieses Gerät so vielversprechend ist und so viele Vorteile bietet, warum kommt es dann noch nicht häufiger zur Anwendung? Daniel Mettler von der Agridea, der Fachstelle für Herdenschutz, sieht zwar ebenfalls Potenzial in der Technologie, schränkt aber ein: «Zuerst muss die Technologie einwandfrei funktionieren, bis es sich lohnt, sie in der Landwirtschaft einzusetzen.»