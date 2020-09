Teile Frankreichs und Österreichs neu auf Risikoliste – Ausnahmen für Grenzregionen

Erst letzten Freitag hat der Bund seine Liste der Staaten und Gebiete mit Quarantänepflicht angepasst. Das Nachbarland Frankreich blieb verschont, obwohl es das Kriterium von 60 Fällen pro 100'000 Einwohner eigentlich längst erfüllt. Allerdings scheute sich der Bund vor diesem Schritt. Der Hauptgrund dürfte sein, dass zehntausende Grenzgänger täglich für ihre Arbeit in die Schweiz kommen.

Grenzregionen Rechnung getragen

Heute Freitag nun hat der Bundesrat einen Ausweg präsentiert. Demnach soll es möglich sein, dass von Nachbarstaaten nur einzelne Regionen mit hohen Infektionszahlen zum Risikogebiet erklärt werden. Mit dieser differenzierten Regelung trage er dem engen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Austausch in den Grenzregionen Rechnung, argumentiert der Bundesrat. Gleichzeitig reagiere er auf die steigenden Infektionszahlen in der Schweiz und in verschiedenen Nachbarstaaten, insbesondere in Frankreich.