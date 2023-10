Das Bundesamt für Strassen (Astra) will zu Stosszeiten, also zwischen 6 und 9 Uhr und 16 und 19 Uhr, auf viel befahrenen Autobahnen Tempo 80 einführen. Das berichtet der «Tagesanzeiger». Astra-Direktor Jürg Röthlisberger sagt gegenüber der Zeitung: «In ein paar Jahren werden wir nicht umhinkommen, in den Spitzenzeiten flächendeckend Tempo 80 zu verordnen.»