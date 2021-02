In einem Waldstück in Zezikon wurde vor zwei Jahren, am 25. Januar 2018, die Leiche einer 20-Jährigen gefunden. Die Frau war in einen Teppich eingerollt gewesen. Die Tote hatte seit November 2017 im Kanton Aargau als vermisst gegolten. Im Februar 2018 konnte ein 36-jähriger im Thurgau wohnhafter Holländer verhaftet werden. Im März wurden zwei weitere Verdächtige festgenommen.