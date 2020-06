Ein Beitrag geteilt von The Swiss Outdoor Collective (@thealpinists) am Apr 20, 2020 um 10:45 PDT

«Es ist immer ein spezielles Gefühl»

Arbeitet das Kollektiv auf Auftrag, gibt es Deadlines. Das Wetter in den Bergen kann sich aber schnell mal ändern. Das kann die beste Planung durcheinander bringen. «Wir versuchen dann, Alternativen zu finden. Entweder wird die Abgabe verschoben oder wir suchen uns eine Location im Tal. Die Sicherheit geht vor», sagt Fabio.

Trotz Aufträgen, bei denen der Fokus auf dem Produkt liegt, kommt für die leidenschaftlichen Berggänger auch das Abenteuer nicht zu kurz. «Auch wenn wir wegen eines Auftrags in den Bergen übernachten, ist es immer ein spezielles Gefühl. Die meisten von uns gehen sowieso regelmässig raus, um abzuschalten», sagt Fabio.

«Wir können sensibilisieren»

Nebst eindrücklichen Fotos nutzt das Kollektiv den Instagram-Account auch, um auf gewisse Thematiken hinzuweisen. «Wichtig ist, der Natur mit Respekt zu begegnen, das wollen wir weitergeben. Nur weil wir Influencer sind, heisst das nicht, dass wir nur Produkte bewerben müssen. Wir können das nutzen, um in verschiedenen Aspekten zu sensibilisieren», sagt Fabio.

Immer wieder weisen sie darauf hin, dass Abfall in den Bergen liegen bleibt und dass man diesen wieder mit ins Tal nehmen soll. Das Campieren in den Bergen sei viel beliebter als vor ein paar Jahren und man weise die Leute darauf hin, die Regeln zu beachten.

Auf Gletscherschmelze hingewiesen

Nicht nur Littering ist ein Thema, es gab zudem ein Insta-Meet im Rahmen des Projekts «Save our glaciers». Am Morteratschgletscher habe man einen Event organisiert, an dem es um die Gletscherschmelze an eben diesem sowie gesamtschweizerisch ging. Eingeladen waren 20 Influencer und 20 Leute, die eine Teilnahme gewonnen hatten.

«Das kam gut an und wir hatten weitere solche Events geplant, nun mussten wir aufgrund des Coronavirus alles absagen. Im September beginnen wir dann mit dem Projekt, möglichst grün mit Zug, Velo und zu Fuss durch die Schweiz zu reisen und das zu dokumentieren», sagt Fabio.