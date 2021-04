Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, als ein 19-jähriger Autofahrer auf der Hulfteggstrasse in Richtung Hulftegg unterwegs war. Zum selben Zeitpunkt war der 61-jährige Töfffahrer in die Gegenrichtung unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen, kam er mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich-frontal in das Auto des 19-Jährigen.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 61-jährige Töfffahrer mit unbestimmten Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen. Auch der Autofahrer musste ins Spital gebracht werden.