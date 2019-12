Toter Taucher aus 30 Meter Tiefe geborgen

Am Donnerstagnachmittag ging bei der Seepolizei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, wonach seit Mittwoch in Horgen ein 52-jähriger Mann vermisst werden würde. Aufgrund der geschilderten Umstände mussten die Seepolizisten einen Tauchunfall in Betracht ziehen.

Anlässlich der sofort eingeleiteten Suchtauchgänge wurde der verstorbene Mann am Freitagmorgen durch Polizeitaucher im Zürichsee auf dem Gemeindegebiet Horgen-Käpfnach in einer Tiefe von 32 Metern gefunden und geborgen.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Zürich sind die genauen Umstände dieses Unfalls noch unklar und werden durch Spezialisten untersucht.

(Kapo ZH/red.)