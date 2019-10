Männer mit Schnauz: Ein Bild, das im November schon lange nicht mehr überrascht. Viele Männer lassen sich für die Aktion «Movember» einen Schnauz wachsen, um so unter anderem auf Prostatakrebs aufmerksam zu machen. Der kommende November soll nun auch für den Rauchstopp stehen. Die Aktion «Stopgether» kommt in die Schweiz.

Gemeinsam aufhören

Die Lungenliga Schweiz und die Gesundheitsförderung Wallis haben das erste, gemeinsame, nationale Rauchstopp-Programm auf Facebook ins Leben gerufen. «Stopgether» – zusammengesetzt aus den englischen Wörtern «stop» und «together», lehnt an ähnliche Programme an, die bereits in Frankreich, England und der Romandie durchgeführt wurden. Die Kampagne wirbt mit dem Slogan: «Im November höre ich gemeinsam auf.»