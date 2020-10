Über 400 Personen nach Besuch in Glarner Partylokal in Quarantäne

Die Quarantäne dauert bis und mit 13. Oktober. In der Nacht auf Samstag letzter Woche hätten sich mindestens zwei am Coronavirus erkrankte Personen im Tanz- und Partylokal in Niederurnen aufgehalten, teilten die Glarner Behörden am Freitag mit. An der Party nahmen Personen aus rund 14 Kantonen teil.

Im gleichen Lokal hielt sich ausserdem in der Nacht auf Donnerstag dieser Woche eine am Coronavirus erkrankte Person aus dem Kreis der Angestellten auf. Der Abstand von 1,5 Metern sei nach Angaben des Clubbetreibers jederzeit einhalten worden, so dass das Risiko einer Übertragung sehr gering gewesen sei, schrieben die Behörden.

Es sei deshalb eine Quarantäne für die Mitarbeitenden verfügt worden, nicht jedoch für die Besucherinnen und Besucher, die an jenem Abend im Lokal gewesen seien. Alle Besucher und Mitarbeitende würden via SMS informiert und sensibilisiert, sich bei Covid-19 spezifischen Symptomen bei einem Art zu melden. Der Betrieb des Tanz- und Partylokals wird laut Behördenangaben weitergeführt.