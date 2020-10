Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr ein Bub mit seinem Kickboard in Weinfelden auf der Schützenstrasse von der Unterführung Wilerstrasse herkommend in Richtung Bahnhof unterwegs.

Nach eigenen Angaben hätten sich auf Höhe der Parkplätze vier Personen auf einer Parkbank aufgehalten. Als der 9-Jährige vorbeifuhr, wurde er unvermittelt durch einen dieser Unbekannten von hinten festgehalten. Ein weiterer Unbekannter versuchte, dem Knaben mit der Hand eine bislang unbekannte Flüssigkeit in den Mund zu drücken. Der 9-Jährige wurde darauf losgelassen und konnte sich unverletzt nach Hause begeben, wie die Thurgauer Kantonspolizei mitteilt.

Die dunkelhäutigen Personen sind zirka 20 Jahre alt und von normaler, schlanker Statur. Einer der Täter hat mittellanges, gekraustes Haar und ist 170 bis 180 Zentimeter gross. Er trug eine schwarze Lederjacke, helle Jeans mit Löchern und schwarz-weisse Nike-Schuhe.

(red.)