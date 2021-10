In einem Einfamilienhaus in Rapperswil-Jona wurde am frühen Montagmorgen einen 54-jährigen Schweizer und seine 12-jährige Tochter tot aufgefunden. Die Behörden gehen davon aus, dass der Mann das Mädchen tötete und dann Suizid beging.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit / TeleZüri / Melissa Schumacher