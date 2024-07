Gotthard, San Bernardino und Co.: So kommst du am besten zurück nach Hause

Lorenzo Quolantoni, Kommunikationsverantwortlicher des Astra, schätzt die Situation über den San Bernardino und die A13 ähnlich ein wie im letzten Jahr: «Die Kapazität der A13 wird durch die Umbauarbeiten zwischen Lostallo und Mesocco wenig beeinträchtigt.» Trotzdem sei mit Staus am San Bernardino zu rechnen, mit Wartezeiten von bis zu zwei Stunden am Wochenende.

Bei Beginn der Sommerferien vor gut drei Wochen gab es mehr als 10 Kilometer Stau vor dem Gotthard. Für die Ostschweiz nur halb so schlimm, wäre da nicht das Problem mit der A13 nach den Unwettern in Misox gewesen. Nun stehen die nächsten Verkehrsprobleme an, denn ab dem letzten Juli-Wochenende beginnt der Rückreiseverkehr von Süden zurück nach Hause.

Wann gibt's am meisten Verkehr beim San Bernardino?

Das Astra erwartet aufgrund der Rückreisewellen aus den Ferien an folgenden Wochenenden die grösste Verkehrsbelastung beim Südportal des San Bernardinos:

27. und 28. Juli 2024

3. und 4. August 2024

10. und 11. August 2024

«Die Situation verschlechtert sich in der Regel gegen Mittag.» Das Astra beobachte, dass immer mehr Menschen unter der Woche fahren, wodurch der Verkehr etwas besser verteilt wird. Dennoch bleiben die Wochenenden die Tage mit dem höchsten Verkehrsaufkommen. Daher empfiehlt das Astra, die Rückreise zwischen Dienstag und Donnerstag anzutreten und vorzugsweise am Morgen.

Wann werden die längsten Staus am Gotthard erwartet?

Die längsten Blechlawinen gibt es üblicherweise vor dem Gotthard, das dürfte auch dieses Mal wieder der Fall sein. Gemäss Astra wird das höchste Verkehrsaufkommen an den gleichen Wochenenden erwartet wie beim San Bernardino – also am 27. und 28. Juli, am 3. und 4. August sowie am 10. und am 11. August.