«Viele Fussballvereine stornieren ihre Trainingslager»

«Unser Trainingslager wird abgesagt», schreibt uns eine Leserin. Sie ist Mitglied eines Amateur-Fussballclubs in der Region St.Gallen — die Clubleitung habe beschlossen, aufgrund der aktuellen Coronavirus-Lage nicht in die Türkei ins Trainingslager zu reisen.

12 von 85 Lagern abgesagt

Das ist kein Einzelfall. Beim Fussball-Trainingslager-Veranstalter Sport Agency One haben mehrere Vereine ihr Lager abgesat, sagt der Geschäftsführer Laurent Fessel: «Zwölf Vereine haben ihre Trainingslager bis jetzt storniert. Alles in allem organisiere ich rund 80 Trainingslager.»

Die stornierten Trainingslager hätten in den meisten Fällen am Gardasee in Norditalien stattfinden sollen. «Ich war Ende Februar noch am Gardasee und habe Mannschaften besucht, die dort waren, als ich zurück kam, war die Hölle los.» 60 bis 100 Anrufe pro Tag seien bei Fässler und seinem Team fortan eingegangen.

«Trainer, Sportchefs aber auch Spielerfrauen haben mich kontaktiert und wollten wissen, wie die Situation vor Ort ist.» Laurent Fessel hat selbst Familie am Gardasee und sagt: «Die leben dort ganz normal weiter. Einzig das Nachtleben ist teilweise eingeschränkt. Von Trainingslagern in Italien rät unsere Agentur derzeit nicht ab.»

Schulen in Italien geschlossen

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) rät im Moment auch nicht explizit von Reisen nach Italien ab. Es weist aber darauf hin, dass gewisse Ortschaften abgeriegelt wurden. Das EDA fordert Reisende deshalb auf, sich über die aktuell gültigen Massnahmen in der jeweiligen Region zu informieren. In Italien gibt es die grösste Ausbreitung in Europa. Mittlerweile gibt es über 2500 bestätigte Fälle, 79 Personen sind verstorben (Stand Mittwochabend, 4.3.2020). In der Folge wurde die Schliessung aller Schulen und Universitäten im Land angeordnet.